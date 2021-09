Bauke Mollema komt week voor WK zwaar ten val in Luxemburg

Programma amateur­voet­bal: DETO ontvangt koploper Urk

16 september ENSCHEDE - Voor de clubs in het district oost begint volgend weekeinde de competitie, de teams die uitkomen in de landelijke klassen zijn al een tijdje bezig. In de hoofdklasse kent DETO Twenterand, ondanks de nederlaag in de laatste speelronde, een prima start.