Bauke Mollema verlengt contract en kan tot zijn veertigste bij Trek blijven

Unicum in Giro Koen Bouwman vierde Nederland­se winnaar bergtrui in grote ronde: ‘Ga ik nooit meer vergeten’

Koen Bouwman heeft geschiedenis geschreven. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma is de eerste Nederlander ooit die het bergklassement won in de Giro d’Italia. Voor Bouwman was de Ronde van Italië sowieso al een succes, want hij won ook twee etappes.

29 mei