Bautista Agut verrassend onderuit tegen landgenoot

Roberto Bautista Agut, de nummer 6 van de plaatsingslijst, is in de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament blijven steken. De Spaanse nummer 12 van de wereld verloor in drie sets van zijn landgenoot Pablo Carreño Busta: 4-6 6-2 6-7 (4).