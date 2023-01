Bayern hengelt Yann Sommer eindelijk binnen, Vitesse langer door met spits

Novak Djokovic is toeschou­wer helemaal zat: ‘Hij is dronken, verwijder die man’

Novak Djokovic heeft de derde ronde bereikt van de Australian Open. In Melbourne was de Serviër te sterk voor de 27-jarige Fransman Enzo Couacaud: 6-1, 6-7, 6-2, 6-0. Djokovic oogde niet fit. Hij nam aan het einde van de tweede set een medische time-out vanwege een hamstringprobleem. Djokovic neemt het in de derde ronde op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov.

17:10