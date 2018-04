Bayern München heeft Alaba na rugblessure terug

FC Twente Vrouwen speelt oefenduel tegen vrouwen Rigtersbleek

13:51 DEURNINGEN - De voetbalsters van FC Twente Vrouwen spelen dinsdagavond om 19.30 uur een oefenwedstrijd tegen de vrouwen van Rigtersbleek. De wedstrijd wordt niet in Enschede of Hengelo gespeeld, maar bij DSVD in Deuringen.