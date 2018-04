Bayern München mist Alaba, Real met volledige selectie

Den Ham maakt het ongewild toch nog spannend

11:10 De titelstrijd tussen SVZW en Flevo Boys, het tweegevecht tussen Barbaros en Suryoye, het touwtrekken tussen RKZVC en Longa'30... In meerdere klassen is het ongekend spannend bovenin met nog enkele speelronden te gaan. Door twee mindere wedstrijden, heeft Den Ham de regie in de titelrace van de tweede klasse J uit handen gegeven. Nog vier finales, Den Ham is nog slechts een van de vier kandidaten.