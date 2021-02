Bayern München rekent in Rome al af met Lazio bij mooie avond voor wonderkind Musiala

VideoBayern München staat na een eenvoudige zege op bezoek bij Lazio al met anderhalf been in de kwartfinales van de Champions League. De Duitse topclub won in Stadio Olimpico in Rome met 1-4.

Er zullen weinig mensen zijn die titelhouder Bayern München voor deze editie niet als topfavoriet hebben bestempeld. Der Rekordmeister hield de succesformatie bijeen, walst ook dit seizoen geregeld over tegenstanders heen en wordt momenteel alom beschouwd als de beste club ter wereld. Die favorietenstatus bewees het op bezoek bij Lazio zonder problemen. Na een ruime zege in Rome maakte het van de return in Duitsland een formaliteit.



Lazio had geen antwoord op de waanzinnige stootkracht van Bayern München, dat zich al voor rust verzekerde van de overwinning. Al na negen minuten opende topspits Robert Lewandowski de score. De 32-jarige Pool profiteerde dankbaar van een ketser van Lazio-doelman Mateo Musacchio en tekende daarmee voor doelpunt nummer 72 in het miljardenbal. Het leverde hem een podiumplek op: alleen Cristiano Ronaldo (134) en Lionel Messi (119) sloegen vaker toe.

Veertien minuten later tekende Engels jeugdinternational Jamal Musiala (17) met een droge knal voor de tweede goal, terwijl Leroy Sané het duel uit de rebound kort voor rust in het slot gooide. Ook na de onderbreking kon Lazio, waar Wesley Hoedt na 53 minuten spelen binnen de lijnen kwam, geen voet aan de grond krijgen. De ploeg van Simone Inzaghi was slordig en hielp de topclub daarmee in het zadel.

Het beste voorbeeld daarvan gaf het bij de vierde tegengoal. Vlak na rust gleed verdediger Francesco Acerbi de bal onfortuinlijk tegen de eigen touwen. Lazio werd qua kansenverhouding niet eens volledig van de mat getikt, maar kreeg uiteindelijk een flink pak slaag. Daar kon de eretreffer van Joaquín Correa, twee minuten na de 0-4, niets meer aan veranderen.

Bayern lijkt daarmee al voor de return zo goed als zeker van een plek in de kwartfinales. De ploeg van Hansi Flick blijft daarmee in de race voor het prolongeren van de Champions League-titel. Afgelopen editie was het in de finale met 1-0 te sterk voor Paris Saint-Germain. In de Bundesliga liet Bayern afgelopen week nog vijf punten liggen met een gelijkspel tegen Arminia Bielefeld (3-3) en een nederlaag bij Eintracht Frankfurt (2-1) afgelopen zaterdag.

Volledig scherm Robert Lewandowski glipt voorbij Pepe Reina voor de 0-1. Het was voor Lewandowski zijn 72ste goal in de Champions League. © AP

