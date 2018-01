Bayern München richt pijlen op Matthijs de Ligt

Heracles in absolute slotseconde onderuit tegen PSV: 1-2

21 januari ALMELO – Het punt was binnen handbereik. Heracles was zondag dichtbij een stunt tegen PSV en een uitstekend begin van 2018. Maar in de absolute slotseconde ging het alsnog mis. Luuk de Jong bezorgde Heracles een 2-1 nederlaag.