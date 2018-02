Bayern München walst over tiental Besiktas heen en is bijna kwartfinalist

Een duel tussen Bayern München en Besiktas had een duel kunnen zijn tussen Arjen Robben aan de ene kant en Jeremain Lens en Ryan Babel aan de andere kant. Alleen laatstgenoemde mocht vanavond vanaf de aftrap aantreden. Babel zag zijn ploeg al vrij vroeg in de problemen komen op bezoek in de Allianz Arena. Domagoj Vida, beter bekend als de 'knipoog-Kroaat', kreeg na zestien minuten al een rode kaart voorgeschoteld door het neerhalen van de doorgebroken Robert Lewandowski.



Robben viel vlak voor rust alsnog in voor James Rodriguez, die een bal op zijn oor kreeg. Die wissel werd mede mogelijk gemaakt door Thomas Müller, die kort daarvoor de 1-0 had genoteerd.



Na rust zette Bayern aan en probeerde Die Rekordmeister de return in Istanboel een formaliteit te maken. Dat lukte. Kingsley Coman, wederom Müller en tweemaal Lewandowski lieten hun namen op het scoreformulier noteren. En dus, zoals gezegd, zal de return op 14 maart vooral om des keizers baard gaan.