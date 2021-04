Bayern of PSG de te kloppen ploeg? Niet volgens de bookmakers

Minimaal 12.000 fans welkom bij EK-duels Oranje in Arena, hoop op meer publiek

15:32 Bij de EK-wedstrijden in de Johan Cruijff Arena mogen in juni minimaal 12.000 fans aanwezig zijn. Die intentie hebben de KNVB, de gemeente Amsterdam en het kabinet gezamenlijk uitgesproken, in de hoop die capaciteit in de komende maanden nog verder op te kunnen schroeven.