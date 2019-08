Bayern rekent op komst Perisic, Bosz wilde Dolberg bij Ajax wegplukken

Neymar buiten PSG-selectie

Peter Bosz had bij Bayer Leverkusen wel oren naar een hereniging met Ajax-spits Kasper Dolberg, valt te lezen in Het Parool. Dolberg kende onder trainer Bosz veruit zijn beste jaar bij Ajax, met het bereiken van de EL-finale als hoogtepunt. Maar de huidige Ajax-coach Erik ten Hag heeft nog altijd plannen met de 21-jarige Deen, die de laatste tijd vanwege matige prestaties onder vuur is komen te liggen in Amsterdam.



,,Zolang ik bij Ajax ben, is Kasper nooit fit geweest‘’, zegt Ten Hag. ,,Op de dag dat ik tekende, anderhalf jaar geleden, kreeg ik het bericht dat Kasper een gecompliceerde breuk in zijn voet had. Toen ging hij na het seizoen naar het WK en kwam hij met een blessure terug. Eigenlijk is hij anderhalf jaar nooit fit geweest.”