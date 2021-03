Bayern wil Lewandowski en Alaba niet afstaan voor interlands in Groot-Brittannië

,,We nemen geen risico’s. We willen de spelers terughebben voor trainingen en het wedstrijdritme”, zei coach Hansi Flick, die benadrukte dat er nog niets definitief is besloten. ,,Als een speler in quarantaine moet gaan, dan is de club geoorloofd om hem niet af te staan. Daar hangt de beslissing van af.”

Neuer

Dat zei Flick op de persconferentie in aanloop naar de return in de Champions League tegen Lazio. Voor die wedstrijd is het nog onduidelijk of Bayern kan beschikken over doelman Manuel Neuer. De doelman is niet fit, evenals aanvaller Kingsley Coman. Tot paniek leidt dat nog niet direct bij de titelhouder, aangezien Bayern het eerste duel in Rome met 4-1 won.