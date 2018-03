Beknelde zenuw houdt Robben uit selectie Bayern

,,Helaas is Arjen er niet bij'', zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge vlak voor vertrek. ,,Het gaat om een voorzorgsmaatregel. Hij heeft wat last van een beknelde zenuw.''



Robben trainde maandag net als Thomas Müller, Robert Lewandowski, Franck Ribéry en David Alaba al niet mee met de groep. De andere vier stapten wel in het vliegtuig naar Turkije. Naast Robben blijven Kingsley Coman, Corentin Tolisso en de langdurig uitgeschakelde doelman Manuel Neuer in München. De Groninger stond zaterdag tegen Hamburger SV (6-0) nog in de basis en maakte het vierde doelpunt. Hij werd na een uur gewisseld.