BBC biedt excuses aan voor kop ‘Manchester United are rubbish’

BBC-presentatrice Annita McVeigh legde bij het maken van de verontschuldigingen uit dat de kop was geschreven toen iemand leerde hoe de ticker te gebruiken. ,,Achter de schermen was iemand aan het trainen om de ticker te leren gebruiken en tekst op de ticker te zetten. Dus ze schreven gewoon willekeurige dingen, niet serieus, en die opmerking verscheen. Dus excuses als je dat zag en je als fan van Manchester United beledigd was. Het was echt een vergissing en het was niet de bedoeling dat het op het scherm zou verschijnen.”