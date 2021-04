Beachvolleyballer Boermans opnieuw op dreef in Mexico

Halve finales Europa League Europa Lea­gue-finale ver uit zicht voor Karsdorp en Roma na dreun bij ManU, Villarreal verslaat Arsenal

7:18 De kans dat Rick Karsdorp met AS Roma de finale van de Europa League haalt, lijkt nihil na de heenwedstrijd tegen Manchester United. AS Roma verloor met 6-2 op Old Trafford, waar Donny van de Beek op de bank bleef bij de thuisploeg. Villarreal won de eerste confrontatie in de halve finales van Arsenal: 2-1.