Beachvolleyballer Boermans: ‘Zo dichtbij Tokio, maar uiteindelijk toch niets hebben’

Voor beachvolleyballer Stefan Boermans is de dag na afloop van het olympisch kwalificatietoernooi op het strand van Scheveningen ‘een dag met gemengde gevoelens’. Ondanks ‘supergoed spel’ gaat het laatste ticket naar Tokio aan Nederland voorbij. „Dat is heel zuur”, zegt de 26-jarige speler uit Borne.

In Scheveningen stond de afgelopen dagen kwalificatie voor de Olympische Spelen op het spel. Het laatste ticket naar Tokio lag op het strand van Scheveningen klaar voor de winnaars van het OKT. Het bijzondere was dat Boermans en zijn partner Yorick de Groot niet gingen voor hun eigen kansen, maar het duo speelde in dienst van Christiaan Varenhorst en zijn vaste speelpartner Steven van de Velde. Laatstgenoemde was nog niet helemaal hersteld van een blessure en werd tijdens het OKT vervangen door Ruben Penninga.

Niet realistisch

Die aangepaste opzet van het toernooi, waar Nederland dus werd vertegenwoordigd door twee teams, maakte het volgens Boermans ‘extra bijzonder’. „Yorick en ik wisten vorig jaar al dat plaatsing voor Tokio voor ons niet realistisch zou zijn. We zijn pas begonnen als team, staan veel te laag op de wereldranking om in aanmerking te komen voor een ticket voor Tokio. Dus was alles hier erop gericht om Christiaan en Steven op de Spelen te krijgen.”

Dus speelde Boermans eigenlijk niet voor zichzelf, maar voor zijn collega’s van TeamNL en beachvolleyballend Nederland. „Yorick en ik hebben onze best gedaan, we hebben gedaan wat we konden doen voor Christiaan. Al onze wedstrijden hebben wij met 2-0 gewonnen, maar in de finale was ons spel net niet goed genoeg. Heel erg jammer.”

Wereldranglijst

Tegen het Zwitserse topduo Mirco Gerson en Adrian Heidrich - ‘die jongens ballen al wel tien jaar met elkaar’- verliezen Boermans/De Groot hun wedstrijd met 2-0 (15-21, 20-22). Na de zege van Varenhorst/Penninga op Krattiger/Breer volgt zaterdagavond een derde en beslissingswedstrijd. Die spelen Varenhorst/Penninga tegen Heidrich/Gerson, maar het Nederlandse koppel gaat met 2-1 onderuit: geen tweede Nederlands mannenteam in Tokio, waar de mannen van Beachvolleybal Team Nederland worden vertegenwoordigd door Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, die zich al geplaatst hadden via de wereldranglijst.

Volledig scherm Stefan Boermans (rechts) in actie tijdens het OKT op het strand van Scheveningen. © Frank Laracker / DCI Media

Heel geëmotioneerd

Het verlies maakte veel los bij Boermans, zegt de Bornenaar een dag later. „Ik zag Christiaan wit wegtrekken, hij was heel geëmotioneerd en ik ook. Het was heel heftig om te zien, die emotie en het verdriet deden mij echt heel veel.” Boermans kan zichzelf niets verwijten, geeft hij aan. „Yorick en ik hebben heel goed gespeeld tijdens dit toernooi, maar het heeft helaas niet zo mogen zijn. Zo dichtbij zijn, maar toch met lege handen staan. Dat is heel zuur.”

Wel naar Parijs

Helemaal voor niets is het OKT zeker niet geweest, vindt Boermans. „De ervaring die wij hier hebben opgedaan, het niveau dat wij hebben laten zien en het omgaan met de druk en spanning nemen we mee naar de Olympische Spelen van Parijs. Over drie jaar hopen wij ons te kwalificeren voor die Spelen. Wat dat betreft was dit toernooi supermooi om mee te maken en te mogen spelen”, zegt Boermans over het team dat hij nog geen jaartje vormt met De Groot.

Stormachtige ontwikkeling

„We maken een stormachtige ontwikkeling mee, eigenlijk is het vanaf afgelopen april tijdens de World Tour in Mexico gaan lopen”, zegt hij over de twee vijfde plaatsen die hij en De Groot wisten te behalen. In Sotsji wist het team het hoofdtoernooi te halen, terwijl ze in Ostrava nog als negende eindigden. „In een absoluut topdeelnemersveld, met de beste teams van de wereld. Dat zegt toch wel wat”, aldus Boermans over de behaalde resultaten tot nu toe. „Dankzij alle punten die wij hebben veroverd, zijn we direct geplaatst voor het volgende viersterrentoernooi in het Zwitserse Gstaad.”

Zelfvertrouwen

De boodschap van Boermans is duidelijk: Boermans/De Groot is geen eendagsvlieg. „Ons basisniveau is echt hoog. Dat hebben we tijdens het OKT ook nog maar eens laten zien. Dat is heel fijn voor het zelfvertrouwen en onze blik naar de toekomst. Er kan nog heel wat moois aankomen.”