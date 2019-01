Beachvolleyballer Nijeboer sneuvelt en geniet in Den Haag

DEN HAAG - De Almelose beachvolleyballer Thijs Nijeboer is er niet in geslaagd de tweede kwalificatieronde van het DELA Beach Open te halen. Samen met zijn partner Jannes van der Ham verloor hij de eerste wedstrijd.

De twee kwamen woensdagavond als eerste Nederlandse mannenteam in actie, hun tegenstanders was het Franse duo Aye/Gauthier-Rat. De eerste set ging met duidelijke cijfers naar de Fransen (21-14), maar in de tweede set stonden Nijeboer en Van der Ham veel beter te spelen en wonnen met 21-19. De beslissende derde set was weer voor de buitenlandse tegenstanders (15-10), die zich met een 2-1 zege plaatsten voor de tweede kwalificatieronde.

Nijeboer en Van der Ham keken, ondanks de nederlaag, toch met een goed gevoel terug op de wedstrijd. „Spelen op centre court is fantastisch. Het licht is mooi en er was veel publiek voor ons. Het is hier echt voor publiek gemaakt”, aldus het duo na afloop op de site van Volleybal.nl.