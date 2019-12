Beaton na vijftien jaar weer in derde ronde na heerlijke strijd met Kyle Anderson

Ondanks dat het niveau qua scores nog niet om over naar huis te schrijven was, gebeurde er in de openingsset genoeg. Beaton kwam al snel op 2-0, maar zag hoe Anderson 142 uitgooide en een leg erna 148 op de dubbel miste. Dat liet de doorgewinterde Engelsman zich geen twee keer zeggen. Hij kwam op het perfecte moment met een finish van 107 om de set binnen te slepen.



Het hek was van de dam. Wat volgde was een spectaculaire set, vol maximale scores, een 170-finish van Beaton en nog twee ‘checkouts’ van boven de 100. Hij ging uiteindelijk in een beslissende leg naar de Australiër. Na de tweede onderbreking was het juist Beaton die erin slaagde door te pakken. Hij bleef zijn hoge niveau aanhouden en gunde zijn tegenstander in de derde set geen leg: 2-1.