Beckert, net als Pechstein, niet naar EK afstanden

,,Er is voor mij dit seizoen maar één wedstrijd van belang: dat zijn de Olympische Spelen. Daar heb ik de afgelopen jaren naartoe gewerkt'', verklaarde Beckert. Eerder had zijn landgenote Pechstein ook al gemeld af te zien van deelname in Kolomna, waar van 5 tot en met 7 januari om afstandstitels wordt geschaatst.

Beckert werd in Calgary op de 5000 meter derde achter Sven Kramer en Ted-Jan Bloemen. In Salt Lake City moest hij een week later alleen Bloemen voor zich dulden en schaatste hij een Duits record.