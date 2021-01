Bedreigde Groenewegen kreeg na crash met Jakobsen politiebewaking: ‘Konden deur niet meer uit’

,,We kregen handgeschreven brieven met de post, waarin zelfs een strop was toegevoegd waar we ons klein kind later aan konden ophangen”, vertelt Groenewegen over de bedreigingen die hem naar de politie deden stappen. ,,Als je die boodschap leest en dat stuk touw ziet, schrik je enorm. Dat gaf bij mij de doorslag dat het zo niet verder kon. De politie schoot na het zien van die brieven onmiddellijk in actie. Dat geeft de ernst van die bedreigingen wel weer. Natuurlijk raakt dat je. Wat is hier gebeurd? Hoe kan dit? In welke zieke wereld leven we? De meest gekke dingen spoken door je hoofd. ‘s Ochtends uit bed komen was in die periode een hele opgave.”