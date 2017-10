Bedrijf Dennis Kuipers nieuwe hoofdsponsor Mirjam Pol

ZENDEREN - Mirjam Pol heeft haar hoofdsponsor gevonden. Succes Signs, waar rallyrijder Dennis Kuipers eigenaar van is, gaat haar financieel ondersteunen in aanloop naar en tijdens de Dakar Rally 2018. „Als rallyrijder weet Dennis wat nodig is om te kunnen presteren in de auto- en motorsport."