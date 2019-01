Beenbreuk voor springruiter Bruggink na val

Het ongeval gebeurde tijdens een training in zijn eigen Stal Het Oosterbrook. Een operatie in het Enschedese ziekenhuis Medisch Spectrum Twente was noodzakelijk, meldt Bruggink op de site van Hippisch Twente. „Ik was even een momentje minder geconcentreerd. Toen mijn paard een vreugdesprongetje wilde maken, landde hij verkeerd en vloog ik er af.”

Bruggink heeft nu schroeven in het been (de breuk is in de kop van het bovenbeen) en mag het been de komende zes weken niet belasten. „Het winterseizoen tot eind maart kan ik dus wel wegstrepen in mijn agend”, meldt hij.