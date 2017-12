Begeerde Van der Poel verlengt contract bij Corendon

Mathieu van der Poel heeft het contract met zijn huidige ploeg met drie jaar verlengd. De 22-jarige Van der Poel, die dit jaar dominant is in het veldrijden en al op 19 overwinningen staat, rijdt tot en met 2020 voor hoofdsponsor Corendon.

Door Daan Hakkenberg

Meerdere grotere wielerteams - Sky, Quick-Step - hengelden de afgelopen jaren naar zijn diensten, maar Van der Poel blijft dus zijn eigen ploeg trouw. De wereldkampioen cross van 2015 gaat zich de komende jaren naast het veldrijden concentreren op het mountainbiken. ,,Ik heb niet over andere ploegen nagedacht. Voel me al lang goed bij deze ploeg. Het is mooi om samen aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.’’

Van der Poel zal aankomend jaar een volledig mountainbike-seizoen rijden met alle wereldbekerwedstrijden. Hij een wil in 2020 op dit onderdeel uitkomen op de Olympische Spelen in Tokio. ,,Ik heb vooral gekozen voor wat ik het liefste doe. Dat heeft mede mijn beslissing gevormd. De Spelen is het grootste wat je als sportman kan meemaken.’’

Van der Poel blijft ook op de weg rijden. ,,Maar dat is dan in functie van het veld en het mountainbike", zei hij. ,,Mijn focus ligt tot eind 2020 op die andere twee disciplines. Als ik na 2020 voor de weg kies, ben ik nog altijd maar 25. Dat is nog altijd een mooie leeftijd om mijn dromen op de weg te realiseren."