Begint WK afstanden met dubbele machtswisseling?

Door Lisette van der Geest

Wordt het een machtswisseling, of een voortzetting van het patroon door oudgedienden? Dat is de vraag op de eerste dag van de WK afstanden die vandaag in Inzell beginnen. Sven Kramer en Ireen Wüst staan twee jaar nadat zij in Gangneung de laatste WK-titel op respectievelijk de 5000 en 3000 meter wonnen weer aan de start, maar krijgen inmiddels zware concurrentie van onder anderen Patrick Roest en Antoinette de Jong.

Volledig scherm Antoinette de Jong © ANP Volgens De Jong wordt dit het jaar van die bovengenoemde machtswisseling. Een jaar geleden stond de nieuwbakken Europees kampioen er anders voor, weet ze. ,,Maar de ploeg geeft mij zelfvertrouwen. Ik kan meer dan ik dacht. Ik wist niet dat ik Europees kampioen kon worden. Nu weet ik dat ik ook wereldkampioen kan worden.”



Haar overstap naar Jumbo-Visma heeft daarmee te maken. ,,Andere jaren stond ik toch in de schaduw van”, zegt De Jong, die tot dit seizoen deel uitmaakte van een team met Wüst als kopvrouw.

Dankbaar

Voor Wüst, al twaalf keer goed voor goud op het mondiale afstandskampioenschap, is de WK ook anders dan andere jaren. Maar dan op een heel andere manier. Na het overlijden van haar beste vriendin Paulien van Deutekom vorige maand, kreeg ze een aanwijsplek van de KNSB waardoor ze op schaatsgebied relatief rustige weken achter de rug heeft. ,,Daar ben ik de KNSB dankbaar voor”, zei Wüst een paar dagen geleden tijdens een persbijeenkomst.

Tegelijkertijd is het voor de vijfvoudig olympisch kampioene lastig om in te schatten hoe goed ze momenteel is. ,,Normaal gesproken ben je in vorm voor zo’n WK. Ik denk wel dat het goed gaat, maar hoe ik er echt precies voor sta, dat gaan we zien. Het is voor mij een grote verrassing wat ik dit weekeinde kan.”

Wüst en De Jong starten respectievelijk in rit 2 en rit 7. De andere Nederlandse aan de start is zeker niet de minste: Carlijn Achtereekte, de regerend olympisch kampioene op de 3000 meter. Zij bijt het spits af in rit 1 tegen de Noorse Sofie Karoline Haugen.

Daarmee treft Achtereekte een tegenstandster met een persoonlijk record dat zo’n twaalf seconden langzamer is dan het hare. Maar een nadeel hoeft dat niet te zijn voor de schaatsster die wel houdt van een rol in de luwte. Ook in Gangneung schaatste ze een jaar geleden haar eigen race en kwam ze al vroeg in actie. Om daarna, nadat iedereen klaar was, in de spotlight op het podium te stappen.

Teamsprint

De WK afstanden beginnen met een onderdeel zonder WK-historie: de teamsprint. Op papier vooral kansrijk voor de Nederlandse mannen – een week geleden zorgden zij nog voor een volledig oranje podium op de 1000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Hamar – in de praktijk kan het lastiger zijn, denkt Kai Verbij. De meeste buitenlandse concurrenten trainen samen, kennen elkaars slag door en door. Voor de Nederlandse ploeg, met bij de mannen en de vrouwen drie schaatsers uit twee verschillende teams, is dat niet het geval.



De teamsprint begint om 16.00 uur vanmiddag, met eerst de vrouwen en daarna de mannen. Vervolgens staat de 3000 meter op het programma. Jorrit Bergsma, Sven Kramer en Patrick Roest sluiten de eerste dag in Inzell af op de 5000 meter.