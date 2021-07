Beitske Visser laat motor afslaan en kan topnotering vergeten in Oostenrijk

video/Joost zoekt het uit Karaoke volkssport nummer één in olympisch Tokio: ‘Beste excuus om uit keurslijf te stappen’

8:32 Zwemmen? Atletiek? Niets daarvan: volkssport nummer één in het olympische Japan is iets heel anders: karaoke! Hoe dat zit? Joost Zoekt het Uit in Tokio op zoek naar het geheim van de microfoon. „Karaoke is hier het beste excuus om uit je keurslijf te stappen.”