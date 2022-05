Beitske Visser na rampseizoen: ‘Vorig jaar skip ik maar gewoon en ik ga verder met waar ik was gebleven’

Door Arjan Schouten



De strontemmer moest leeg, tot de bodem. Ze zegt het nu met een grijns, in het tropische hoofdkwartier van de W Series in Miami, voor de deur van het Hard Rock Stadium. Maar het heeft even geduurd voor Beitske Visser zo kon terugkijken op 2021, haar tweede seizoen in de vrouwenklasse. Want alles wat mis kon gaan, ging vorig jaar mis voor Beitske Visser. Uitvalbeurten, pech en natuurlijk die gigantisch harde crash op Spa Francorchamps, waar ze afgevoerd werd naar het ziekenhuis. Ze brak niks, maar de klap had behoorlijke impact.