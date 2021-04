Bekeravontuur eindigt voor Eurosped in eerste ronde

Zonder de afwezige trainer Jan Berendsen stond voor de volleybalsters van coach Diane Rademaker niet alleen plaatsing voor de halve finale van het nationale bekertoernooi op het spel. Tegen Zwolle had Eurosped ook nog wat goed te maken, want in de reguliere competitie ging het duel in Vroomshoop verloren met 1-3. De ontmoeting in het bekertoernooi was een duel tussen de nummer vier (Zwolle) en de nummer vijf (Eurosped), dat zich met de plaats net niet wist te plaatsen voor de kampioenspoule.

Jolien Knollema

Eurosped, met de weer van een peesblessure herstelde Jolien Knollema, kwam er in de eerste set niet echt aan te pas tegen een degelijk spelend Zwolle. Halverwege de set bouwden de bezoekers hun voorsprong verder uit, om de eerste set zonder veel moeite te winnen met 25-14.

In de eigen sporthal ging Eurosped in de tweede set voortvarender van start, pakte de ploeg een voorsprong en gaf die niet meer af. Via 5-3 werd het 12-9 en 20-14. Daarmee waren de rollen in Vroomshoop omgedraaid. Met de setzege (25-18) trok Eurosped de stand weer gelijk (1-1).

Na een kleine voorsprong in de openingsfase van de derde set, moest Eurosped in de achtervolging. Zwolle had vrijwel de rest van de set steeds enkele punten meer dan de gastvrouwen. De ploeg uit de provinciale hoofdstad speelde gretig en nam bij een stand van 19-21 definitief afstand en schreef het met 25-19 de derde set op haar naam.

In de vierde set verspeelde Eurosped een aantal maal een voorsprong van drie punten en liet het Zwolle steeds terugkomen in de wedstrijd. Zo werkte Zwolle een achterstand van 18-14 weg door vijfmaal op rij te scoren, waarmee de stand weer gelijk werd getrokken: 19-19. Na een time-out leek het betere spel bij Eurosped te liggen, dat de punten wist te pakken.

Spektakel

Het spektakel kwam in de slotfase, waarin het de ploeg van Rademaker niet lukte om enkele setpoints te verzilveren. Zwolle kreeg zelfs een aantal keer een matchpoint, maar ook daar trok Eurosped aanvankelijk een streep door. Na een stand van 32-32 sloegen de bezoekers toe met twee punten op rij: 32-34 en dus een 3-1 zege. Voor Eurosped eindigde daarmee het bekertoernooi.

Zwolle neemt het zaterdag in de halve finale op tegen Apollo 8, dat met 3-1 in Ootmarsum wist te winnen van Lammerink Installatiegroep/Set-Up'65.

Eurosped - Regio Zwolle 1-3 (14-25, 25-18, 19-25, 32-34)