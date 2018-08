Bekerloting: Den Bosch - Heracles, FC Twente naar Groningen

Barcelona ontsnapt door VAR aan laat puntenver­lies

0:14 FC Barcelona is aan het begin van het Spaanse voetbalseizoen nog niet in de grootste vorm. De regerend landskampioen wonmoeizaam met 0-1 van Real Valladolid, nadat het vorig weekeinde in de openingswedstrijd pas laat afstand nam van Deportivo Alavés (3-0).