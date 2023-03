Bekijk hier alle goals van de wedstrijden op dinsdag uit de Champions League

Timon Wellenreu­ther nog wat vlakjes bij Feyenoord: ‘Soms had ik het idee dat ze er wel allemaal in gingen’

Feyenoord rekent in de krakers tegen Sjachtar Donetsk en Ajax op keeper Timon Wellenreuther. In Rotterdam vinden ze de 27-jarige Duitser een prima keeper, maar in de wedstrijden bleef hij vooralsnog wat vlakjes.