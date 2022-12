Bekijk hier alle hoogtepunten van de avondsessie op het WK-darts

Basketbal: zege mannen Jugglers door sterke slotfase, vrouwen Tonego’65 winnen topduel van Twente Buzzards

De mannen van Jugglers wonnen in de tweede divisie thuis van Red Giants dankzij een sterke eindsprint. Bij de vrouwen won Tonego’65 de topper in de tweede klasse tegen Twente Buzzards met ruime cijfers. Onderin was er de eerste zege voor Kikkers.

