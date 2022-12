Bekijk hier alle hoogtepunten van de maandagavondsessie op het WK-darts

Hoe wereldkam­pi­oen Lionel Messi volwassen werd in Enschede (én een blauwtje liep...)

Wereldkampioen Lionel Messi heeft zijn carrière sinds zondag rond. Wat niet veel mensen weten is dat de sterspeler volwassen werd in Enschede. Letterlijk, want de Argentijn vierde zijn achttiende verjaardag tijdens het jeugd- WK van juni 2005, in de eetzaal van Het Dish Hotel in Enschede. Diezelfde maand liep een blauwtje bij een Twents meisje. 'Ze was heel mooi, maar ze was bezet.' Een reconstructie.

19 december