Bekijk hier alle hoogtepunten van de zaterdagavondsessie op het WK-darts

WK-nieuws 17 december | El Khannouss jongste Marokkaan ooit op WK, Deschamps focust niet alleen op Messi

Het laatste weekeinde van het WK voetbal in Qatar is aangebroken. Zaterdagmiddag won Kroatië het duel om de derde plaats met 2-1 van Marokko. Frankrijk en Argentinië spelen zondag de finale. Volg de hoofdpunten van al het WK-nieuws in ons liveblog.

17 december