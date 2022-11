Bekijk hier alle uitslagen van de eerste World Cup schaatsen van dit seizoen in Stavanger

Go Ahead Eagles wacht nog steeds op tonnen transfer Türüç

Go Ahead Eagles heeft nog altijd het geld niet binnen waar de club recht op heeft als gevolg van de transfer van Deniz Türüç van Kayserispor naar Fenerbahçe. De voetballer verkaste in 2015 van Deventer naar Turkije en maakte daar in 2019 de binnenlandse overstap.

