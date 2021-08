Bekijk hier de beelden: Verstappen loopt schade op bij chaotische start

Video Marit Bouwmees­ter moet genoegen nemen met brons: ‘Maar met een gouden randje’

11:39 Na zilver in Londen (2012) en goud in Rio de Janeiro (2016) heeft Marit Bouwmeester in Tokio een bronzen medaille gewonnen in de Laser Radial-klasse. In de medalrace lukte het Bouwmeester niet om de Deense Anne-Marie Rindom in te halen in het klassement terwijl de Zweedse Josefin Olsson de Nederlandse nog inhaalde.