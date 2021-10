Bekijk hier de uitslagen en wedstrijdverslagen van regionale amateursportclubs

Uitslagen en verslagen korfbal: DOS-WK sterkste in stadsderby

14:51 In de tweede klasse toonde DOS-WK zich in de derby tegen stadsgenoot EKC Nääs de sterkste. Zwart Wit won in dezelfde klasse overtuigend van Revival uit Terschuur. Rigtersbleek versloeg in de eerste klasse B AKC, dat daarmee op de laatste plaats blijft staan. Amicitia moest uiteindelijk haar meerdere erkennen in Victum. NKC hield in de overgangsklasse een punt over aan het duel tegen AVO uit Assen.