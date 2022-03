Bekijk hier hoe de race voor Max Verstappen eindigde in een drama

Verschoor valt uit in Formule 2 en reageert zich af: ‘Dit is geen racen’

Richard Verschoor heeft zondag de finish van de hoofdrace in de Formule 2 niet gehaald. Hij werd tegen het einde van de race van achteren aangetikt door Enzo Fittipaldi, spinde met zijn auto en viel stil. De 21-jarige coureur won gisteren op het circuit van Sakhir in Bahrein nog de sprintrace in de talentklasse.

14:36