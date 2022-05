Bekijk hoe Leclerc Verstappen voorblijft en alle andere hoogtepunten uit Miami

Dichtbij Maand van de waarheid voor Maaike Heethaar, projectdi­rec­teur Special Olympics in Twente

Nog vijf weken te gaan tot de openingsceremonie van de Special Olympics Nationale Spelen Twente in het FBK Stadion in Hengelo. Mei is voor projectdirecteur Maaike Heethaar de maand van de waarheid. „We hebben vijftig draaiboeken die in elkaar geschoven moeten worden.”

7 mei