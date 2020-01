Bel Hassani naar Qatar, Eriksen in Milaan voor afronding transfer naar Inter

Over een enkele dagen sluit de winterse transferperiode. Mis in onze dagelijkse rubriek TransferTalk tot en met de laatste dag van januari niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Bel Hassani kiest voor avontuur in Qatar

Iliass Bel Hassani verruilt PEC Zwolle voor Al Wakrah. De 27-jarige middenvelder kiest voor een avontuur in Qatar. Bel Hassani, die afgelopen zomer Groningen verruilde voor Zwolle, speelde dit seizoen veertien wedstrijden voor PEC in de competitie. Daarin was hij vijf keer trefzeker.

Volledig scherm Bel Hassani in duel met Rico Strieder. © BSR/SOCCRATES

Atlético Madrid biedt te weinig voor Cavani

Atlético Madrid en Paris Saint-Germain steggelen over de transfersom voor Edinson Cavani. Dat meldt Le Parisien. De Spaanse club wil ongeveer 10 miljoen euro betalen, terwijl PSG 15 miljoen verlangt. De Uruguayaanse spits mag vertrekken uit Parijs omdat hij op het tweede plan is geraakt.

Volledig scherm Edinson Cavani. © Matthias Balk/dpa

Arsenal en Everton strijden om James Rodríguez

James Rodríguez staat op de radar van Arsenal en Everton, zo meldt Daily Mail. De 28-jarige Colombiaan speelde dit seizoen pas tien keer voor Real Madrid en daar willen de Engelse clubs op inspelen. Arsenal en Everton willen Rodríguez een halfjaar huren. Afgelopen twee seizoenen kwam de middenvelder al op huurbasis uit voor Bayern München.

Volledig scherm James Rodríguez. © Getty Images

Christian Eriksen arriveert in Milaan

Christian Eriksen is vanmorgen in Milaan aangekomen om zijn transfer naar Inter af te ronden. Vorige week werd al duidelijk dat de Deense international van Tottenham Hotspur vrijwel zeker zou overstappen. Eriksen, oud-speler van Ajax, ontbrak zaterdag al in de selectie van José Mourinho voor het FA Cup-duel in en met Southampton.

Officieel: Ajax verhuurt Bandé aan Thun

Hassane Bandé vertrekt bij Ajax. De 21-jarige aanvaller uit Burkina Faso wordt door de Amsterdamse club voor anderhalf jaar verhuurd aan de Zwitserse voetbalclub FC Thun. Ajax nam Bandé in de zomer van 2018 over van KV Mechelen. Kort daarna brak de Afrikaan in een oefenwedstrijd tegen Anderlecht zijn linkerkuitbeen en ook was de binnenband van zijn enkel gescheurd. Bandé kwam bij Ajax nog niet in actie in een officiële wedstrijd van het eerste elftal. Wel speelde hij vier keer voor Jong Ajax. Bandé heeft bij Ajax een contract tot de zomer van 2023.

Crystal Palace hoopt vandaag op Carrasco

Crystal Palace hoopt vandaag Yannick Carrasco te kunnen overnemen van Dalian, zo meldt Het Laatste Nieuws. Voorlopig stellen de Chinezen zich niet flexibel op, maar de Rode Duivel zelf wil absoluut weg uit Azië. Hij hoopt in de Premier League zijn EK-selectie af te dwingen bij de Belgen en is bereid fors in te leveren. Zelf is Carrasco er al uit met de club van oud-bondscoach Roy Hodgson.

Volledig scherm Yannick Carrasco (links. © BELGA

