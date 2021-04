Belangrijk duel voor volleybalsters Apollo 8 in strijd om landstitel

De volleybalsters van Apollo 8 wacht zaterdagmiddag een belangrijk duel in de eigen Bornse sporthal. Een zege op tegenstander Sliedrecht Sport is noodzakelijk om niet hopeloos op achterstand te komen in de strijd om de nationale titel.

Na alle euforie rond de gewonnen bekerfinale op tweede paasdag in Groningen volgde afgelopen zaterdag de bittere waarheid: In de strijd om het kampioenschap liep de Bornse eredivisionist tegen een nederlaag aan. In de Sliedrechtse sporthal De Basis werd met 3-0 verloren van de titelverdediger. Apollo 8 stond weer met beide voeten op de grond.

Volleybalbolwerk

De play-offs om het nationale kampioenschap bestaat uit de serie van best-of-five tussen de nummers één (Sliedrecht Sport) en twee (Apollo 8) van de kampioenspoule. Na een gespeelde wedstrijd leidt de door de Hengelose Vera Koenen getrainde ploeg de strijd om de titel. Verliest Apollo 8 ook het tweede duel, dan zou de play-offs volgend weekeinde zomaar kunnen eindigen met opnieuw een titel voor het Zuid-Hollandse volleybalbolwerk.

Volledig scherm De volleybalsters van Apollo 8 gaan zaterdagmiddag in Borne op jacht naar eerherstel tegen Sliedrecht Sport. © Pim Waslander

Bijzondere prestaties

De nederlaag vorige week zaterdag doet niets af aan het succesvolle seizoen van Apollo 8. De bekerzege was de eerste grote prijs in de geschiedenis van de Bornse volleybalvereniging. Het team van de broers Thijs en Bart Oosting sloot de reguliere competitie af als koploper, maar moest in de kampioenspoule toezien hoe Sliedrecht Sport die positie overnam. Dat gebeurde na een 3-0 voor de bezoekers in Borne. Dat Apollo 8 zich heeft weten te plaatsen voor de play-offs is ook al een bijzondere prestatie, het team promoveerde in 2018 naar de eredivisie en is in korte tijd een van de topploegen geworden.

Prognose

Ondanks het goede seizoen staan de volleybalsters er nu even niets minder voor. De prognose op de site volleybal.nl meldt voor zaterdagmiddag een 3-1 zege voor Sliedrecht Sport, dat daarmee op een 2-0 voorsprong zou komen in de best-of-five. De prognose - de verwachte uitslag - wordt gemaakt op basis van de gespeelde wedstrijden, het aantal gewonnen en verloren sets en de positie op de ranglijst.

Volledig scherm Carlijn Koebrugge (rechts) en Fleur Meinders in de gewonnen bekerfinale tegen VCN. © Pim Waslander

Eerdere ontmoetingen

Apollo 8 en Sliedrecht Sport kwamen elkaar in de afgelopen competitie tweemaal eerder tegen. De laatste keer was in de kampioenspoule, toen Apollo 8 de eerste nederlaag leed. Sliedrecht was in Borne oppermachtig: 3-0. „Kan een keer gebeuren. Misschien is het wel goed dat wij een keertje verliezen, weten we ook weer hoe dat voelt”, sprak trainer Thijs Oosting toen, die ook nog wees op de eerste competitiewedstrijd van zijn team. Op 10 oktober won Apollo 8 uit bij Sliedrecht Sport met 3-1.

Hetzelfde plan

Zaterdag gaan de volleybalsters thuis in Borne op jacht naar eerherstel. Het verlies in de eerste wedstrijd van de play-offs leidt niet tot ingrijpende veranderingen, lieten de twee broers al eerder weten. „Het plan zal grotendeels hetzelfde zijn. In dit soort wedstrijden gaat het om details. Daar zullen we ons de komende week op focussen”, sprak Bart Oosting na afloop.

De wedstrijd wordt zaterdagmiddag in Sporthal De Veste in Borne gespeeld. De aanvang van het duel is om 17.00 uur. Publiek in de hal is niet toegestaan, de wedstrijd is te volgen via een livestream op volleybal.nl.