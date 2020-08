Belangrijke dag voor Jakobsen: hij wordt vandaag uit coma gehaald

Eigenlijk was het de bedoeling om Jakobsen gisteren al uit zijn coma te halen, maar dat gebeurde niet. ,,We willen niks overhaasten”, zeiden zijn behandelend Poolse artsen. ,,We doen vermoedelijk vrijdagochtend een nieuwe poging.”

Jakobsen werd woensdag in coma gebracht om de pijn te verlichten. Na zijn val moest hij een uur lang gereanimeerd worden. Omdat zijn luchtpijp en een deel van zijn gezicht verbrijzeld zijn bij de crash was het zeer moeilijk om hem te intuberen. De renner werd in de nacht van woensdag op donderdag vijf uur lang geopereerd, onder meer door een plastisch chirurg. Sindsdien is hij stabiel en buiten levensgevaar, maar zijn situatie blijft zorgwekkend. ,,Er is geen hersenschade vastgesteld en zijn ruggengraat is intact, maar het is niet duidelijk hoezeer het zenuwstelsel in zijn aangezicht is beschadigd”, aldus de behandelend arts Pawel Gruenpeter.

,,Het belangrijkste is dat hij blijft leven”, zei zijn baas Patrick Lefevere. ,,Prioriteit nummer twee is het herstellen van zijn aangezicht. Gelukkig zijn er geen vitale organen geraakt, maar alle beenderen in zijn gezicht zijn gebroken en hij is al zijn tanden kwijt. Het is echt heel erg. Misschien is het nog een geluk dat de artsen in de regio waar het gebeurde ervaring hebben met zware ongevallen.”

Lefevere zorgde ervoor dat de ouders en vriendin van Jakobsen gisteren met een privévlucht vanuit Rotterdam naar Polen konden vliegen. De ploeg stuurde ook zijn mental coach Michaël Verschaeve mee om de renners en het personeel bij te staan.

Volledig scherm Pawel Gruenpeter, de behandelend arts van Fabio Jakobsen. © EPA