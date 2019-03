Belangrijke zege voor BZC in slotfase

Voor BZC stond er deze zaterdagavond veel op het spel. Bij zelfs een gelijkspel werd het behalen van een plek in de play-offs vrijwel onmogelijk. De opdracht was dan ook duidelijk: winnen van ZVL, om in de race te blijven voor play-offs en play-outs te ontlopen. Wittenbernds zag zijn ploeg het duel goed beginnen, met twee treffers van Klajevic en een doelpunt van Mika Smelt. Maar ZVL kwam, vooral dankzij oud-international Roeland Spijker, knap terug. Tijdens de zoemer eind het eind van de eerste periode gooide Spijker vanaf eigen helft zelfs nog de gelijkmaker binnen.

De tweede en de derde periode gingen kwa score gelijk op, waarbij Youri Roolvink in de derde periode een strafworp miste. Zijn tweede strafworp even later was wel raak. In de laatste periode gaf BZC nog een 11-9 voorsprong uit handen, de ploeg liet ZVL op gelijke hoogte komen. Nadat een aanval van ZVL was mislukt, vroeg Wittenbernds met nog elf seconden op de klok een time-out aan. De hervatting verliep vlekkeloos en Klajevic wist de winnende treffer te scoren.