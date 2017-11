Belg Goffin stunt tegen Federer en bereikt finale ATP Finals

Volledig scherm Omhelzing van Goffin en Federer. © Photo News De 26-jarige Goffin maakte vorig jaar zijn debuut bij de ATP Finals en sneuvelde toen in de groepsfase. Hij speelt morgen in de eindstrijd tegen Grigor Dimitrov of Jack Sock. De Bulgaar en de Amerikaan staan later vandaag tegenover elkaar in de O2 Arena.

Lees ook Goffin ten koste van Thiem naar halve finale tegen Federer Lees meer

Voor Goffin is het zijn eerste overwinning op Federer. Bij zijn zes voorgaande ontmoetingen met de huidige nummer twee van de wereld wist de in Luik geboren tennisser in totaal slechts twee games te winnen.

Bij de laatste zeven edities van de ATP World Tour Finals verdeelden Federer, Novak Djokovic en Andy Murray de prijzen. De Rus Nikolay Davydenko was in 2009 de laatste outsider die het prestigieuze toernooi, waaraan alleen de beste acht spelers van het jaar mee mogen doen, wist te winnen.

Goffin had in de groep ook al gewonnen van Rafael Nadal, de Spaanse nummer één van de wereld. Nadal had in die partij zichtbaar last van een knieblessure en trok zich daarna gelijk terug uit het toernooi. Goffin moest vervolgens diep buigen voor Dimitrov (0-6 2-6), maar schaarde zich door een zege op de Oostenrijker Dominic Thiem bij de laatste vier.

De Belg maakte zaterdag een einde aan het zo succesvolle jaar van Federer, een dag eerder dan vrijwel iedereen had gedacht. De Zwitser won zeven titels, waaronder de Australian Open en Wimbledon. Hij incasseerde tegen Goffin pas zijn vijfde nederlaag in 2017. ,,David verdient het om in de finale te staan, hij heeft zo goed gespeeld'', zei Federer. De Belg was vrijwel sprakeloos. ,,Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben. Dit was mijn dag.''