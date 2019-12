Belg Van den Bergh imponeert met beste gemiddelde tot dusver in Ally Pally

In de eerste partij van de avond kende Daryl Gurney, nummer 6 van de plaatsingslijst, geen enkele moeite met Justin Pipe. De Noord-Ier kwam nooit in de problemen, stuurde zijn Engelse tegenstander met 3-0 naar huis en mag zich gaan opmaken voor de derde ronde van het WK.



Die derde rondepartij speelt Gurney tegen Glen Durrant. De drievoudig wereldkampioen bij de BDO, de andere dartsbond, won bij zijn debuut bij het PDC-WK met eenvoudig van Damon Heta. De Australiër gooide zeker niet slecht, maar de 49-jarige Durrant was op de cruciale momenten net iets sterker en versloeg Heta met 3-0.



Na de derde partij, waarin 'dartskoningin’ Fallon Sherrock opnieuw geschiedenis schreef, was het de beurt aan Dimitri van den Bergh en Josh Payne om de tweede ronde te beëindigen. De 25-jarige Van den Bergh maakte veel indruk, gooide een gemiddelde met drie pijlen van bijna 105 punten (het hoogste gemiddelde tot dusver op het WK) en won in straight sets van de 26-jarige Engelsman. Hij speelt in de derde ronde tegen Luke Woodhouse.



Bekijk hier het speelschema voor de derde ronde.



Uitslagen:

Tweede ronde (best of five)

Daryl Gurney - Justin Pipe 3-0

Glen Durrant - Damon Heta 3-0

Mensur Suljovic - Fallon Sherrock 1-3

Dimitri van den Bergh - Josh Payne 3-0