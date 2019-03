België begint ondanks blunder Courtois met zege aan kwalificatie

Waar liggen de mogelijkhe­den voor FC Twente tegen Go Ahead Eagles?

17:11 ENSCHEDE - 0-1 was de uitslag in de eerste wedstrijd tussen FC Twente en Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer stond destijds op plaats twee en FC Twente was de nummer vier. Hoe anders is dat nu. Twente staat inmiddels met twaalf punten voor op Go Ahead, al verloor de ploeg van John Stegeman in eigen huis nog maar twee keer. Waar liggen de mogelijkheden en de gevaren voor FC Twente zondag tegen Go Ahead Eagles?