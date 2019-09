België bijna geplaatst, spanning in andere groepen

John Stegeman aangehou­den na aanrijding met slok op

16:37 PEC Zwolle-trainer John Stegeman heeft vrijdagochtend met te veel drank achter de kiezen met zijn auto een lantaarnpaal in Apeldoorn geramd. De oud-trainer van Heracles Almelo is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen; hij had bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. PEC Zwolle heeft de trainer uit Epe een boete gegeven; voor de club is de kous daarmee vooralsnog af.