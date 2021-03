België maakt gehakt van Wit-Rusland, Portugal buigt achterstand om tegen Luxemburg

Voor het begin van de wedstrijd vroeg België aandacht voor de mensenrechten in Qatar, het land waar in 2022 het WK wordt gehouden. De spelers kwamen het veld op in een zwart shirt met de boodschap ‘Football Supports Change’. Daarmee sloten de Belgen zich aan bij onder meer Oranje en Denemarken, die in de WK-kwalificatie met dezelfde shirts op het veld verschenen.



Bondscoach Roberto Martinez had liefst acht wijzigingen aangebracht in het Belgische basisteam. In vergelijking met de wedstrijd van zaterdag tegen Tsjechië (1-1) behielden alleen de verdedigers Toby Alderweireld, Jason Denayer en Jan Vertonghen hun plek in het startende elftal.



België begon vorige week met een zege tegen Wales (3-1) aan de WK-kwalificatie. Met 7 punten staat de ploeg van Martinez bovenaan, gevolgd door Tsjechië met 4 punten. De nummer 2 verloor met 1-0 bij Wales door een laat doelpunt van Daniel James. Beide ploegen beëindigden het duel in Cardiff met tien man. De Tsjech Patrik Schick (49e minuut) en Connor Roberts (77e minuut) kregen de rode kaart.