België treft Tunesie in tweede pouleduel op WK

Technisch manager Sparta woedend op FC Twente

22 juni ENSCHEDE - Henk van Stee, technisch manager van Sparta Rotterdam, is woedend op FC Twente. Dat meldt RTV Rijnmond vrijdag. Reden daarvoor is de komst van Xandro Schenk naar Rotterdam, al is die komst van Schenk door FC Twente twijfelachtig geworden, aldus Van Stee.