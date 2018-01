Belgische Mertens stunt met halve finale bij Australian Open

DAKAR RALLY Van Merksteijn senior bekent: 'Vaker op rem getrapt dan normaal'

22 januari ENSCHEDE - Peter van Merksteijn senior (61) kroonde zich afgelopen weekeinde tot beste Nederlander bij de auto's op de Dakar Rally in Zuid-Amerika. Het was een bijzondere Dakar voor Van Merksteijn, want voor het eerst in zijn carrière haalde hij de eindstreep.