Belgische profvoetballer komt met voet onder mes van grasmaaier terecht

31 maart Het heeft even geduurd, maar ook Feyenoord sluit met een eerste elftal aan in de eredivisie voor vrouwen. Met de hashtag #wekomeneraan werd de stap aangekondigd. Zeven vragen en antwoorden over een stap die Feyenoord heel lang juist niet wenste te zetten, zo schrijft Mikos Gouka.