Belgische renner Maxim van Gils botst op rustdag Tour tijdens trainingsrit op vrachtwagen

Heracles-trai­ner John Lammers sluit trainings­kamp Billerbeck af in mineur: ‘We hebben nog een lange weg te gaan’

Dat Heracles vrijdagavond de oefenwedstrijd tegen Preussen Münster verloor, was nog tot daar aan toe. Liever had trainer John Lammers natuurlijk gezien dat zijn ploeg het trainingskamp in Billerbeck met een zege had afgesloten, maar erger vond de oefenmeester dat afspraken niet werden nagekomen. „We zouden geen domme dingen doen…”